Устранить причину падения поискового Google трафика + консультация

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки21 просмотр
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Устранить причину падения поискового Google трафика. Предполагаю, что это могут быть санкции текущего апдейта за некачественный и AI контент. В рамках консультации экспертно ответить на дополнительные вопросы. Подробное тех. задание в приложении. Буду рад заявкам от опытных SEO специалистов с конкретными предложениями.

2 месяца назад
ilyademi
Илья 
46 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад