Нужно органическое продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок15 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интересует именно органика

регион сайта США

сайт услут, небольшой
задача вывести в ТОП
отдельно первым делом сделать сбор семантического ядра по главной странице сайта и выдача техзадания копирайтеру

2 месяца назад
wombat
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад