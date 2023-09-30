Разработать семантическое ядро

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки24 просмотра
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Необходимо разработать семантику под 1000 запросов, тематика: кино. Регион: Россия. Используя основную базу с кино и сериалами, собрать СЧ, ВЧ, НЧ с низкой конкуренцией.

3 месяца назад
dudhope1
Алексей 
34 годаУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад