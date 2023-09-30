Ahrefs нужно выгрузить данные в Excel

Нужен помощник, который будет искать хорошие сайты для размещения ставок на спорт (без лицензии) и размешать статьи. Оплата 20 долларов за статью
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://app.ahrefs.com/site-explorer
Раздел "ТОП-страницы" приведенных ниже сайтов/разделов с сортировкой по трафику. До 2000 страниц (url) на сайт, больше не требуется.
2. Organic keywords с сортировкой по частотности.
По 2 сайтам (доменам, без субдоменов, скрин добавляю):
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По разделам! 2 сайтов (скрин добавляю):
https://home.howstuffworks.com/home-improvement/
https://www.bhg.com/home-improvement/
Результат в 8 отдельных файлах Excel формата .xlsx
Планирую и в будущем заказывать схожие выгрузки из Ahrefs.
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