Ahrefs нужно выгрузить данные в Excel

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https://app.ahrefs.com/site-explorer

  1. Раздел "ТОП-страницы" приведенных ниже сайтов/разделов с сортировкой по трафику. До 2000 страниц (url) на сайт, больше не требуется.

2. Organic keywords с сортировкой по частотности.

По 2 сайтам (доменам, без субдоменов, скрин добавляю):

https://www.thisoldhouse.com/

https://www.thespruce.com/

+

По разделам! 2 сайтов (скрин добавляю):

https://home.howstuffworks.com/home-improvement/

https://www.bhg.com/home-improvement/

Результат в 8 отдельных файлах Excel формата .xlsx

Планирую и в будущем заказывать схожие выгрузки из Ahrefs.

3 месяца назад
danilclub
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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