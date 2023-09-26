Создать фид для страницы

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Добрый день. Есть страница по остеопатии, для нее нужно написать фид.
1. Ссылка на страницу: https://agapovsky.ru/courses/osnovy-osteopatii-i-biodinamiki/
2.Пример того, что хотим: https://yandex.ru/support/webmaster/search-appearance/education.html

3 месяца назад
solnce19
32 годаРоссия
год в сервисе
Была
21 день назад