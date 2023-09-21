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Провести SEO аудит и предложить стратегию по продвижению сайта
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Здравствуйте!
Нужно подробно проанализировать сайт, просканировать, возможно, какими-то программами / сервисами, которыми вы пользуютесь и предложить продуктивную программу действий, как для продвижения данного сайта в поисковиках, так и для развития функционала с целью повышения удобства пользователя, улучшения поведенческих факторов.
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