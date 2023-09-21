Провести SEO аудит и предложить стратегию по продвижению сайта

Требуется SEO специалист для оптимизации поисковой выдачи. У нас интернет магазин (на webasyst), более 3000 товаров, недавно произошел ребрендинг и переход на новый сайт, сейчас очень сильно опустились в поисковой выдачи. Необходимо поправить страницы и ...