Провести SEO аудит и предложить стратегию по продвижению сайта

Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок2 просмотра
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Здравствуйте!

Нужно подробно проанализировать сайт, просканировать, возможно, какими-то программами / сервисами, которыми вы пользуютесь и предложить продуктивную программу действий, как для продвижения данного сайта в поисковиках, так и для развития функционала с целью повышения удобства пользователя, улучшения поведенческих факторов.

3 месяца назад
ILja_86
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад