Требуется собрать семантику и написать тексты с помощью ChatGPT

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок28 просмотров
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Нужно собрать семантическое ядро и написать хорошие оптимизированные тексты с заголовками/подзаголовками и мета-тегами с помощью ChatGPT. Тематика сайта обучение для получения удостоверения тракториста-машиниста. Ориентировочное кол-во текстов 30-50 штук. Жду предложений по цене и срокам в ЛС.

3 месяца назад
danila82
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад