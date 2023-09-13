Консультация - дропы со ссылочным на внутряки

Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок13 просмотров
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У дропа есть ссылки на внутряки, которых сейчас нет.

Вес ссылочного на не существующие больше внутряки теряется ?

как перенаправить вес с убитых внутряков на морду без того что бы в каждом сайте воссоздавать все бывшие страницы и перенаправлять их в htaccess ?

3 месяца назад
Poljot
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 часов назад