Консультация - дропы со ссылочным на внутряки

У дропа есть ссылки на внутряки, которых сейчас нет.

Вес ссылочного на не существующие больше внутряки теряется ?

как перенаправить вес с убитых внутряков на морду без того что бы в каждом сайте воссоздавать все бывшие страницы и перенаправлять их в htaccess ?