Оптимизировать сайт

Здравствуйте есть сайт https://monfristyle.com/

Изначально сайт был сделан на русском языке и так и индексировался, сейчас с переходом на украинский язык есть необходимость в переписании текстов и в целом оптимизации сайта. Советы и предложения приветствуются

Так же необходимо реализовать описание (seo) специально под нас для странbцы "О нас". Фотографии или вводние даные сможем по вашему тз или брифу предоставить.