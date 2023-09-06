Оптимизировать сайт

$200
Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок44 просмотра
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Здравствуйте есть сайт https://monfristyle.com/

Изначально сайт был сделан на русском языке и так и индексировался, сейчас с переходом на украинский язык есть необходимость в переписании текстов и в целом оптимизации сайта. Советы и предложения приветствуются

Так же необходимо реализовать описание (seo) специально под нас для странbцы "О нас". Фотографии или вводние даные сможем по вашему тз или брифу предоставить.

3 месяца назад
web_development
Сергей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад