Приведу клиентов из Рекламной Сети Яндекс и Google! Обращайтесь.

Приведу клиентов из Рекламной Сети Яндекс и G o o g l e. Обращайтесь!Занимаюсь настройкой контекстной рекламы Яндекс директ, РСЯ, Google Adwords,

S E O - продвижением.

Опыт более 12 лет, настроил более 630 рекламные кампании. Более 45000 часов опыта в SEO продвижении и контекстной рекламе.

Успешно сделал больше 360 seo - продвижений.

Опыт более 12 лет, настроил более 315 рекламные кампании. Более 20700 часов опыта в SEO продвижении и контекстной рекламе.

Дружу с Яндекс и Google c 2006 года.

Создание сайтов, лендингов и интернет магазинов под к л ю ч.

Настраиваю контекстную рекламу системно по чек листу из 117 пунктов с соблюдением сроков.

Образование: Монстер Маркетинг "Контекстная реклама",

Доп. образование: Нетология "Сео оптимизация"

Доп. образование: Rush Academy Senior SEO специалист

Доп. образование: Rush Academy SEO специалист продвижение на Запад, США, Европа, Азия

Акция до 22.01.2024!

Комплект контекстная реклама Яндекс + Google скидка 30%

Закажите SEO продвижение и получите 20000 ссылок в подарок!

Звоните или пишите!