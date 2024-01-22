Роман webRoman777webRoman777
Приведу клиентов из Рекламной Сети Яндекс и G o o g l e. Обращайтесь!Занимаюсь настройкой контекстной рекламы Яндекс директ, РСЯ, Google Adwords,
S E O - продвижением.
Опыт более 12 лет, настроил более 630 рекламные кампании. Более 45000 часов опыта в SEO продвижении и контекстной рекламе.
Успешно сделал больше 360 seo - продвижений.
Опыт более 12 лет, настроил более 315 рекламные кампании. Более 20700 часов опыта в SEO продвижении и контекстной рекламе.
Дружу с Яндекс и Google c 2006 года.
Создание сайтов, лендингов и интернет магазинов под к л ю ч.
Настраиваю контекстную рекламу системно по чек листу из 117 пунктов с соблюдением сроков.
Образование: Монстер Маркетинг "Контекстная реклама",
Доп. образование: Нетология "Сео оптимизация"
Доп. образование: Rush Academy Senior SEO специалист
Доп. образование: Rush Academy SEO специалист продвижение на Запад, США, Европа, Азия
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