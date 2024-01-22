webRoman777

Роман webRoman777

 
40 летРоссия/Краснодар
6 лет на фриланс-бирже
Был
8 часов назад
Приведу клиентов из Рекламной Сети Яндекс и Google! Обращайтесь.

Приведу клиентов из Рекламной Сети Яндекс и G o o g l e. Обращайтесь!Занимаюсь настройкой контекстной рекламы Яндекс директ, РСЯ, Google Adwords,

S E O - продвижением.

Опыт более 12 лет, настроил более 630 рекламные кампании. Более 45000 часов опыта в SEO продвижении и контекстной рекламе.

Успешно сделал больше 360 seo - продвижений.

Опыт более 12 лет, настроил более 315 рекламные кампании. Более 20700 часов опыта в SEO продвижении и контекстной рекламе.

Дружу с Яндекс и Google c 2006 года.

Создание сайтов, лендингов и интернет магазинов под к л ю ч.

Настраиваю контекстную рекламу системно по чек листу из 117 пунктов с соблюдением сроков.

Образование: Монстер Маркетинг "Контекстная реклама", 

Доп. образование: Нетология "Сео оптимизация"

Доп. образование: Rush Academy Senior SEO специалист

Доп. образование: Rush Academy SEO специалист продвижение на Запад, США, Европа, Азия

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Комплект контекстная реклама Яндекс + Google скидка 30%

Закажите SEO продвижение и получите 20000 ссылок в подарок!

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Google AdsSEO-оптимизацияРекламная кампания
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$390
средняя цена заказа
8%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
Nataliavin
Наталья 
24 годаРоссия
9 месяцев в сервисе
Была
9 месяцев назад
$385
10 баллов
9 месяцев назад
Seo продвижение
Отличная работа ,Роман. По результатам работы получилось сделать оптимизацию сео под гугл и яндекс. Seo трафик вырос на 30%. Продолжаем работу
Наталья отличный специалист в своей нише. Предоставляет полезные услуги!
Ответный отзыв
atwooo
Роберт 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$250
10 баллов
2 года назад
Запуск рекламной компании в Google Ads для мультиязычного сайта
В декабре была потребность настроить гугл контекст на Страну Израиль, на 3х языках Русский, Английский и Иврит. Роман оперативно настроил, собрал фразы на 3х языках и создал рекламные объявления. Продолжаем работать дальше.
Роберт отличный специалист в своей нише, поставляет полезные товары!
Ответный отзыв
Karina_Rau
Карина 
29 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$600
10 баллов
2 года назад
Продвижение сайта на Тильде
Роман оказал услугу, по сбору семантического ядра по сео продвижению и доработал структуру сайта. внедрил правки по метатегам и внутренней сео оптимизации, продолжаем работу.
Карина отличный специалист в своей нише, оказывает полезные услуги в своей сфере.
Ответный отзыв
goodNews_1
51 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
год назад
$240
10 баллов
3 года назад
Надо подкорректировать РК в Яндексе и Гугле.
Была задержка работы, но по моей вине. Когда начали работать - Роман всё выполнил быстро и качественно. Небольшие корректировки были внесены очень оперативно. Рекомендую к сотрудничеству!!
Андрей отличный специалист в своей нише, предоставляет полезные товары!
Ответный отзыв
stnkn
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
3 года назад
Настроить рекламные кампании в директ и адвордс
Роман специалист своего дела настроил рекламу и пошли целевые лиды и Клиенты
Николай отличный специалист в своей нише, предоставляет полезные услуги!
Ответный отзыв
Контекстная реклама
20 отзывов
$10/час
от $70от 3 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
5 отзывов
$10/час
от $180от 30 дней
нет рейтинга