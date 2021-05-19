goodNews_1

Андрей Литвинюк goodNews_1

 
52 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Я против ВОЙНЫ

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

NorayrYT
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
2 года назад
Нужно перенести РК из Яндекса (поиск) в Гугл ( поиск).
Андрей, отличный заказчик! Оплата в срок, всегда на связи, коммуникация на высшем уровне. Будем сотрудничать
Рекомендую как ответственного и надежного исполнителя. Работа выполнена качественно и в срок, всё четко. Никаких нареканий. Коммуникация на 5+. Всегда на связи. Будем работать дальше
Ответный отзыв
SimonPro
Семён 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
$50
10 баллов
2 года назад
Поправить парсер HTML. Сайт на Джумле.
HTMLJoomla
Андрей отличный заказчик, тз расписано более чем развернуто, грамотно. Все необходимые доступы для комфортной работы предоставлены. Коммуникабельность на отлично. Было приятно поработать и, надеюсь, поработаем ещё:) Рекомендую как ответственного заказчика.
Долго искал надежного и умного специалиста. Сталкивался с разными специалистами, а адекватных и толковых, увы, очень мало. Семен один из таких немногих :) Всегда на связи, откликается на необходимые доработки. Довольно быстро вник в чужой код, весьма запутанный. Нормальная стоимость работ. В общем - настоятельно рекомендую. За такое отношение к работе только положительные отзывы. Продолжаем работать.
Ответный отзыв
nkorol_del
Николай 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
$5
10 баллов
4 года назад
Написать парсер товаров способный обойти простую антибот защита на js
JavaScript
Все прошло отлично, хорошая коммуникация, оплата вовремя.
Все хорошо рекомендую. Всегда на связи. Быстро предложил хорошее решение непростой задачи.
Ответный отзыв
Arman94
Арман 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$7
10 баллов
4 года назад
Необходимо картинку из JPG перевести в векторный вид.
Спасибо вам за работу)Очень хороший заказчик)Оплату сделал сразу, хоть я еще и не начал). Спасибо за доверие. Буду рад сотрудничеству и в будущем.
Спасибо за работу. Всё быстро, качественно и доступно по цене. Рекомендую. Арман всегда на связи
Ответный отзыв
webRoman777
Роман 
41 год
8 лет в сервисе
Был
44 минуты назад
$240
10 баллов
4 года назад
Надо подкорректировать РК в Яндексе и Гугле.
Андрей отличный специалист в своей нише, предоставляет полезные товары!
Была задержка работы, но по моей вине. Когда начали работать - Роман всё выполнил быстро и качественно. Небольшие корректировки были внесены очень оперативно. Рекомендую к сотрудничеству!!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов