goodNews_1

Требуется перенести контекстную рекламу из Яндекса в Гугл. Необходимо создать полностью аналогичную кампанию, включающую около 40 объявлений. Гугл уже настроен через ЕЛАМУ, требуется только воспроизвести существующие рекламные материалы.
- Контекстная реклама1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется создать идею и макет рекламы для бигборда размером 3*6 м. Исполнитель должен иметь опыт в создании макетов для наружной рекламы и уметь разрабатывать запоминающиеся изображения. Также необходимо подготовить макеты баннеров для интернета, соответствующие тематике бигборда.Наружная реклама15 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется восстановить работоспособность HTML-парсера для сайта на Джумле. Также необходимо внести некоторые правки на сайт. Ожидаются профессиональные навыки в веб-программировании и знание платформы Джумла.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется специалист для внесения правок на сайте, работающем на Joomla и использующем Joomshopping и HTML-парсер. Ищем профессионала для регулярного сотрудничества и выполнения постоянных задач по улучшению сайта.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо перенастроить получение данных с парсера на API для сайта на Джумле. Ищется специалист, который разбирается в парсерах и имеет опыт работы с Джумлой. Регулярные проекты и задачи по веб-программированию гарантированы.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить 2 обработки в самописной CRM на Joomla и исправить парсер для корректной загрузки изображений товаров. Работа предполагает наличие регулярных заданий в будущем. Безопасная сделка гарантирована.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется исправить HTML-парсер и внести правки на сайте, разработанном на Джумле. Работа связана с парсером сайта Леруа Мерлен. Возможность долгосрочного сотрудничества по другим проектам.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется исправить парсер на сайте, разработанном на Джумле. Ожидается постоянное сотрудничество для решения различных задач в области веб-программирования. Ищутся специалисты, готовые к регулярным задачам.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется перевести картинку из формата JPG в векторный вид. Необходима качественная векторизация изображения с учетом всех деталей. Ожидается готовый файл в векторном формате.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Разработка макросов для Google Excel, направленных на извлечение информации из Google Таблиц. Задачи включают поиск шестизначной цифры и извлечение данных из строк, проверку повторяющихся значений в двух страницах таблицы и создание массива цифр из заданного диапазона. Подробности будут предоставлены исполнителю.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработать парсер товаров, способный обходить простую антибот защиту на JavaScript. Необходимо создать API, который будет принимать артикул товара и возвращать название, цену, цену со скидкой, URL фото, описание и категорию товара. Задача ориентирована на веб-программирование.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется создать парсер товаров, который сможет обойти текстовую капчу и справляться с антибот-защитой на JavaScript. Парсер должен принимать артикул товара и выдавать название, цену, цену со скидкой, URL фото, описание и категорию. Также необходимо предусмотреть возможность адаптации парсера для сайтов на React и Vue. В перспективе — расширение функционала для других сайтов.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать более конкретные переходы на релевантные страницы сайта при клике по объявлениям. Сейчас все переходы происходят на 2 страницы сайтаКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Надо сделать дизайн и верстку сайта с мобильной версией по аналогии с существующим. Работа нужна в Figma или Zeplin . Аналог сайта https://доставка-крым.com . Структура должна быть аналогичной, но с оттенками направления. Есть логотип нового ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
РК в Гугле. Размещаю рекламу по Крыму. Конкурентов нет, но некоторые объявления вообще не показывает Гугл http://joxi.ru/BA0OVJocp16Jq2 . Я делал изменения в объявлениях 11 августа и не записал, что менял, в результате изменений показы упали в 2 ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сайт на Битриксе https://sima-krym.com/ . Появился вирус, специалист, который делал сайт, его вычищает, а он через непродолжительное время появляется опять. Последнее проявление было 2 дня назад, главная страница открывалась, а все остальные страницы не открывались вообще. ...Веб-программирование1 заявкаЗавершен5 лет назад
Добрый день! Занимаюсь доставкой товаров из ИКЕА в Крым. Сайт https://dostavka-ikea.com/ . До недавнего времени все работало, пока ИКЕА https://www.ikea.com/ru/ru/ не поставила бан на мой IP. Специалист , который занимался сайтом ранее, после бана отключил парсер, и сейчас ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад