goodNews_1

Долго искал надежного и умного специалиста. Сталкивался с разными специалистами, а адекватных и толковых, увы, очень мало. Семен один из таких немногих :) Всегда на связи, откликается на необходимые доработки. Довольно быстро вник в чужой код, весьма запутанный. Нормальная стоимость работ. В общем - настоятельно рекомендую. За такое отношение к работе только положительные отзывы. Продолжаем работать.