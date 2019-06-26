Сайт на Джумле. Надо настроить парсер

Добрый день!

Занимаюсь доставкой товаров из ИКЕА в Крым. Сайт https://dostavka-ikea.com/ . До недавнего времени все работало, пока ИКЕА https://www.ikea.com/ru/ru/ не поставила бан на мой IP. Специалист , который занимался сайтом ранее, после бана отключил парсер, и сейчас не проверяется цена онлайн при каждой загрузке товара. Надо все восстановить. Спец - ушел в запой (другого обьяснения не вижу). Как вариант - можно использовать прокси. Либо Ваше решение.

Задача, чтобы при загрузке товара по артикулу в Калькуляторе , проверялась онлайн цена на товар.