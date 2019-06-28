Увеличить скорость ответа сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок234 просмотра

Нужно проанализировать работу сайта zavodkns.ru и максимально увеличить скорость ответа сервера, минимум до 200мс.

6 лет назад
boniel2008
Елена 
54 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

wdup
33 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
6 лет назад
$50
2 дня
Escrow
Руслан, спасибо! Отличная работа. Сделал больше чем обещал. Увеличил скорость ответа сервера с 2204мс до 54мс!!! Всегда на связи. Приятно было работать. Рекомендую!
Отличный заказчик! С удовольствием выполнил задачу. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

wdup
33 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен бот

    Нужен бот для мобильного приложения Instagram. На Selenium, Appium или ещё чём то- работа с многими аккаунтами, трафик через прокси- несколько моделей телефонов, каждый аккаунт привязывается к своему телефону- залогинится через аккаунт Facebook- скачать новостную ленту ...

    Selenium
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Помощь с Joomla

    Суть такая: у нас на сайте на Joomla несколько вариаций/категорий для материалов новостей. Но работает это не так как надо. Если мы ставим для материала категорию Новости2 (это категория новости специально для раздела Х ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Установить скрипт Laravel на виртуальный хостинг

    $20

    Купил приложение (скрипт сайта) работающий на Laravel 5.6, нужно чтобы вы установили на мой хостинг, все доступы к ftp, mysql предоставляю. Скрипт уже залит на хостинг. Вам нужно только сделать установку, чтобы всё работало.

    LaravelMySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка бота для чата телеграм

    Разработка бота для чата  Функции бота:  1. Регистрация пользователя  2. Система рейтинга участников чата  3. Аккаунт участника  4. Партнерская программа  5. Конкурс (ежедневный, ежемесячный, ежегодный) на основе ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо реализовать функцию добавления свойства "менеджер" в заказ

    Сайт на 1С Битрикс. При поступлении заказа по телефону менеджер вместо клиента оформляет его через сайт будучи авторизованным в своем профиле. Заполняет все необходимые данные ФИО и.тд отправляет заказ. Далее заказ попадает в 1c но ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка грабберов (парсинг через РСС) и меток Вордпресс

    На 5 сайтов нужно настроить автоматический парсинг материалов с публикацией в формате - фото (включая миниатюру), анонс и основной материал, статьи с источников cnn.com и других похожих ресурсов. Для настройки можно использовать любой из бесплатных ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание бота для vk на python

    Цель: Создать бота для vk.com, которыйбудет: 1)     Сканировать заранее выбранные паблики на предметвступления новых пользователей в заданный промежуток времени 2)      Отправлять сообщение новым вступившим пользователям с  разных аккаунтов Сам бот необходимо реализовать на web-страничке. ...

    LinuxMongoDBMySQLPython
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Wordpress защита от внедрения кода и инъекций

    День добрый. Необходимо провести работы по защите двух сайтов на Wordpress от внедрения вредоносных кодов и mysql инъекций. Важно - недопустимо использование плагинов. Только вдумчивый анализ текущих уязвимостей и ...

    MySQLWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад