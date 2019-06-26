Создание бота для vk на python

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Закрыт1 заявка198 просмотров

Цель:

Создать бота для vk.com, которыйбудет:

1)     Сканировать заранее выбранные паблики на предметвступления новых пользователей в заданный промежуток времени

2)      Отправлять сообщение новым вступившим пользователям с  разных аккаунтов

Сам бот необходимо реализовать на web-страничке.

В самом боте необходимо реализовать:

-окно авторизации (логин и пароль)

-меню добавления аккаунтов

-список прокси-серверов

-настройки (интервал обращения к пабликам, список пабликов исообщение для пользователя)

Способ реализации:

Python3

СУБД MySQL/MongoDB

Шаблон Bootstrapили аналог

JQuerry

Linux

Ubuntu18.04 LTS

Дополнительно:

Документация, исходный код

LinuxMongoDBMySQLPython
6 лет назад
afinogenovanatol
Афиногенов 
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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