Добрый день! Необходимо собрать базу поставщиков коммунальных услуг (управляющие компании, ресурсоснабжающие компании) по Москве и Санкт-Петербургу с привязкой к каждому дому, где данные услуги оказываются. Список полей, который должен быть получен в итоге: ИНН/ОГРН поставщика ...
Создание бота для vk на python
Цель:
Создать бота для vk.com, которыйбудет:
1) Сканировать заранее выбранные паблики на предметвступления новых пользователей в заданный промежуток времени
2) Отправлять сообщение новым вступившим пользователям с разных аккаунтов
Сам бот необходимо реализовать на web-страничке.
В самом боте необходимо реализовать:
-окно авторизации (логин и пароль)
-меню добавления аккаунтов
-список прокси-серверов
-настройки (интервал обращения к пабликам, список пабликов исообщение для пользователя)
Способ реализации:
Python3
СУБД MySQL/MongoDB
Шаблон Bootstrapили аналог
JQuerry
Linux
Ubuntu18.04 LTS
Дополнительно:
Документация, исходный код
Заявки фрилансеров
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