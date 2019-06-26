Необходимо реализовать доработки по каталогу (простейшие фильтры, сортировки), а также реализовать публикации (новости и т.п.) и отзывы. Краткое описание задачи: https://bit.ly/2EODLbA
Парсинг базы поставщиков коммунальных услуг
Добрый день! Необходимо собрать базу поставщиков коммунальных услуг (управляющие компании, ресурсоснабжающие компании) по Москве и Санкт-Петербургу с привязкой к каждому дому, где данные услуги оказываются.
Список полей, который должен быть получен в итоге:
ИНН/ОГРН поставщика услуг
Название компании (если есть)
Адрес дома в текстовом виде
ID дома на ресурсе
ID дома ФИАС/ГИС (только для ресурса ГИС ЖКХ)
Название коммунальной услуги
ID услуги на ресурсе (если есть)
Ссылка на источник
Дата и время заполнения
В качестве источников можно ипользовать
Предположительно в Москве 34 000 домов, в Санкт-Петербурге – 24 000 домов.
Также прошу сразу оценить тариф за 1 дом и время на выполнение заказа.
Жду Ваши предложения!)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Подключить сайт к платежному агрегатору.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется написать скрипт на чистом PHP, обрабатывающий данные с торговой площадки torgi.gov.ru за сутки и записывающий их в базу (методы записи в базу разрабатывать конечно не нужно). Предлагайте сроки и стоимость.Закрыт6 лет назад
- $5
Доброго времени суток! Пишу парсер, и столкнулся с проблемой, цены догружаются на js. Использую библиотеку simple dom parser, нужно дописать только функцию по вытягиванию данных вот пример страницы: http://glazovmebel.ru/modules/44315-nature-1-shkaf-mtsn/ ниже ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен плагин woocommerce (wordpress) для оплаты через КУБ и процессинг CompassPlus. В приложении инструкция по интеграции. Срок и цена обсуждаемыВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Разработка API на NodeJS, MongoDB тут т3 https://docs.google.com/document/d/18HxuPzFgf-UCwTQVcsLkKO0YeqCG91H_JYZUvr6ERjE/edit?usp=sharing жду от вас ответа!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Текущий вариант сайта для оценки объема работ: http://texa-navigator.ru/ тут макеты в фигме http://bit.ly/2IKc3yU Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам ...Закрыт6 лет назад
- $360
Нужно оптимизировать мобильную версию сайта. Нужен исполнитель для оптимизации мобильной версии сайта, сейчас скорость сайта 35%, необходимо поднять до +80%. Также необходимо уменьшить скорость анализа сайтов, сайт на cms + php + ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно скопировать калькулятор с одного сайта и перенести на другой сайт (Движок Вордпресс)Закрыт6 лет назад
http://1506697.salontat.web.hosting-test.net/katalog/aromasashe/aromaplastiny На айфоне если открыть фильтр товаров, кликнуть по чекбоксу лбой опции, то снять эту же галочку не получается https://prnt.sc/o6jxyd На browserstack видно клюк. jquery скрипт, который ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад