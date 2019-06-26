Парсинг базы поставщиков коммунальных услуг

Добрый день! Необходимо собрать базу поставщиков коммунальных услуг (управляющие компании, ресурсоснабжающие компании) по Москве и Санкт-Петербургу с привязкой к каждому дому, где данные услуги оказываются.

Список полей, который должен быть получен в итоге:

ИНН/ОГРН поставщика услуг

Название компании (если есть)

Адрес дома в текстовом виде

ID дома на ресурсе

ID дома ФИАС/ГИС (только для ресурса ГИС ЖКХ)

Название коммунальной услуги

ID услуги на ресурсе (если есть)

Ссылка на источник

Дата и время заполнения

В качестве источников можно ипользовать

https://dom.gosuslugi.ru/

https://www.reformagkh.ru/

http://dom.mos.ru/

Предположительно в Москве 34 000 домов, в Санкт-Петербурге – 24 000 домов.

Также прошу сразу оценить тариф за 1 дом и время на выполнение заказа.

Жду Ваши предложения!)