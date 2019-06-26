Доработка сайта на Django

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка148 просмотров

Необходимо реализовать доработки по каталогу (простейшие фильтры, сортировки), а также реализовать публикации (новости и т.п.) и отзывы.

Краткое описание задачи: https://bit.ly/2EODLbA

Django
6 лет назад
Stable100
39 лет
18 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Выбранный исполнитель

Swits
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$100
35 дней
Escrow
ничего не сделано

Заявки фрилансеров

Swits
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад