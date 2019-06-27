Парсинг динамических данных с сайта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок265 просмотров

Доброго времени суток!

Пишу парсер, и столкнулся с проблемой, цены догружаются на js.

Использую библиотеку simple dom parser, нужно дописать только функцию по вытягиванию данных

вот пример страницы: http://glazovmebel.ru/modules/44315-nature-1-shkaf-mtsn/ 

ниже прикрепляю скрин, где данные собираются

JavaScriptПарсинг данных
6 лет назад
wildil
Илья 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

charavallium
Владимир 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Владимир отлично справился с задачей, рекомендую!!!
Все ок! Сотрудничеством доволен!

Заявки фрилансеров

charavallium
Владимир 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад