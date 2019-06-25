Написать плагин для Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки134 просмотра

Нужен плагин woocommerce (wordpress) для оплаты через КУБ и процессинг CompassPlus. В приложении инструкция по интеграции. Срок и цена обсуждаемы

WooCommerceWordPress
6 лет назад
tixonovfedor
Фёдор 
24 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров