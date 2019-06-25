Нужно добавить поддержку куков. Есть скрипт на CentOs, но куки не используются. Из-за этого Яндекс выводит каптчу. Нужно устранить, кто сталкивался.
Вывести информацию с MS SQL на страницу сайта
Вывести информацию с MS SQL на страницу сайта размещенного на хостинге. Информация должна обновляться раз в сутки.
Заявки фрилансеров
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