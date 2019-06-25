Вывести информацию с MS SQL на страницу сайта

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Закрыт3 заявки126 просмотров

Вывести информацию с MS SQL на страницу сайта размещенного на хостинге. Информация должна обновляться раз в сутки.

SQL
6 лет назад
sorochan
Марина 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров