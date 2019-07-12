Разработка калькулятора

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки185 просмотров

Всем привет!

У меня есть сверстанная визуальная часть калькулятора и html страницы https://usacc.biz/calculator.html 

Задача такова:  нужен толковый программист который напишет чтобы калькулятор начал все считать и парсить инфу по автомобилям для быстрого заполнения калькулятора только с 2-х сайтов аукционов (Copart и Insurance Auto Auctions) 

Срок на выполнение 7 дней.

Формулы и нфу по цыфрам для калькулятора я прикрепил в файлах

HTML
6 лет назад
Zhenia_Boin
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

Hooliganka
Анастасия 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$180
7 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Hooliganka
Анастасия 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад