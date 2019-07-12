Разработка калькулятора

Всем привет!

У меня есть сверстанная визуальная часть калькулятора и html страницы https://usacc.biz/calculator.html

Задача такова: нужен толковый программист который напишет чтобы калькулятор начал все считать и парсить инфу по автомобилям для быстрого заполнения калькулятора только с 2-х сайтов аукционов (Copart и Insurance Auto Auctions)

Срок на выполнение 7 дней.

Формулы и нфу по цыфрам для калькулятора я прикрепил в файлах