Ускорение сайта

  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок210 просмотров

Добрый день. Нужны предложения по ускорению сайта. Чем больше, тем лучше) 

Сайт reaction.org.ua

Ваши предложения жду на почту. Конкретные, что вы видите, что нужно изменить. как и сколько времени займет. 

Также, прозрачная оценка вашей работы. Обосновать цену. 

Лучшая цена, предложение будут приняты в работу. Спасибо. 

6 лет назад
morkoffka123
34 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров