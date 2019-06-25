Ускорение сайта

Добрый день. Нужны предложения по ускорению сайта. Чем больше, тем лучше)

Сайт reaction.org.ua

Ваши предложения жду на почту. Конкретные, что вы видите, что нужно изменить. как и сколько времени займет.

Также, прозрачная оценка вашей работы. Обосновать цену.

Лучшая цена, предложение будут приняты в работу. Спасибо.