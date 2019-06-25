Разработка программы интерактивного опросника на основе сотового телефона или планшета на Android. Программа не является приложением для сотового телефона. Программа должна определить наличие человека рядом по лицу. После этого программа должна задавать вопросы и понимать ...
Разработка сайта на Node JS
Здравствуйте
Нужна разработка сайта, на проект под node js
Фронт на Angularjs (SPA)
Указывайте телеграм пожалуйста.
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