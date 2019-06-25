Разработка сайта на Node JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок217 просмотров

Здравствуйте

Нужна разработка сайта, на проект под node js

Фронт на Angularjs (SPA)

Указывайте телеграм пожалуйста.

JavaScriptNode.js
6 лет назад
easycode
Роман 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров