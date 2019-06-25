Telegram накрутка каналов ботами. программу или скрипт

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка182 просмотра

нужно сделать скрипт или программу, как вам удобней, для накрутки своих каналов ботами.. просто для числа важно.

по всем предложением и вопросам пишите, по цене обсудим

6 лет назад
hunterblood
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров