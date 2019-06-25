Для сайта villagrazia.ua нужно: внедрить редиректыуказать canonicalзадать шаблонные теги (Title, H1) и мета-теги (Description)разместить код Google Tag ManagerПодробности указаны в ТЗ.
Telegram накрутка каналов ботами. программу или скрипт
нужно сделать скрипт или программу, как вам удобней, для накрутки своих каналов ботами.. просто для числа важно.
по всем предложением и вопросам пишите, по цене обсудим
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