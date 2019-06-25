Развернуть дамп сайта на Laravel

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Завершен4 заявки170 просмотров

Здравствуйтте

Собственно есть дамп сайта/бд на  Laravel.

Нужно развернуть его и восстановить логин/пароль админа.

Пишем стоимость и сроки

Laravel
6 лет назад
mondaystudio
Андрей 
41 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
6 лет назад
$20
1 день
Escrow
На высшем уровне, быстро, четко по тз, без никаких проблем. Рекомендую
Чёткое грамотное ТЗ, оперативный приём и оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
6 лет назад