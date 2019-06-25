Модифицировать RainLoop или After Logic

Необходимо модифицировать один из веб-интерфейсов, чтобы вся информация, которая идёт через imap / smtp проходила через обработчик.

Также при отправке вся информация должна идти через обработчик.

Обработчик будет маскировать реальные email'ы людей на "Клиент 123" и др.

Насчёт варианта оплаты наверняка договоримся.