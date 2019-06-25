Модифицировать RainLoop или After Logic

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Необходимо модифицировать один из веб-интерфейсов, чтобы вся информация, которая идёт через imap / smtp проходила через обработчик. 

Также при отправке вся информация должна идти через обработчик. 

Обработчик будет маскировать реальные email'ы людей на "Клиент 123" и др. 

Насчёт варианта оплаты наверняка договоримся.

SMTP
6 лет назад
viax210
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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