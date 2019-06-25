OcStore 2.3, тема не дефолтная Убирается корзина с сайта со всеми следами. Убирается личный кабинет. Проверить адаптивность после внесенных изменений на карточке товара, категориях, на служебных страницах, на главной странице.Сейчас закладки для товаров ...
Модифицировать RainLoop или After Logic
Необходимо модифицировать один из веб-интерфейсов, чтобы вся информация, которая идёт через imap / smtp проходила через обработчик.
Также при отправке вся информация должна идти через обработчик.
Обработчик будет маскировать реальные email'ы людей на "Клиент 123" и др.
Насчёт варианта оплаты наверняка договоримся.
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