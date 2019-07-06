Правки сайта по ТЗ

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Завершен2 заявки177 просмотров

детальное описание в ТЗ, все моменты обговорены и разъяснены. 

6 лет назад
ifischer
Леонид 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Выбранный исполнитель

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$240
5 дней
Escrow
Валерий, не зря входит в ТОП-5 этой биржы. Все сделано раньше чем в срок, без нареканий и чётко по ТЗ. Приятно работать с профессионалами. Рекомендую всем данного исполнителя, буду обращаться ! Спасибо!
Отличная постановка задачи, постоянная коммуникация, мгновенная оплата. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
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