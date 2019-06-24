Добрый день, необходимо ускорить работу сайта dreamapp.ru. Сайт на движке opencart Необходимо 1) Устраните ресурсы, блокирующие отображение 2) Удалите неиспользуемый код CSS 3) ...
Интеграция OpenSource CMS в SPA Vue.js готовый front-end
Необходимо подключить систему управления контентом, скрытую от фронтенда,
Должно быть OpenSource решение, обновляться.
Желательно, чтоб контент можно было править прям из браузера, авторизовавшись под специальным логином контент-менеджера.
Все изменения должны работать с контентом напрямую (JSON, API).
Наш Single Page Application фронтенд построен на Vue.js, Nuxt.js, Vuex
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток. Требуется технический аудит сайта https://geotermal54.ru/stati Настройка кодировки utf-8 исправление ошибок CSSВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть скрипт на php простой, который блокирует пользователей из ненужных стран и ботов. Требуется сделать исключения, что бы он не блокировал яндекс ботов (метрика). Пишите стоимость работы.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $350
Нужно оптимизировать мобильную версию сайта Веб-программирование, HTML/CSS верстка, SEO-аудит сайтов Нужен исполнитель для оптимизации мобильной версии сайта,сейчас скорость сайта 35%, необходимо поднять до +80%. Также необходимо уменьшить скорость анализа сайтов, сайт на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10000
Интересуют ТОЛЬКО конторы, которые уже имели опыт с подобным проектом, а в идеале имеют скрипт который можно допилить под наши нужды. Итак, биржа рекламы в социальных сетях должна объединять в себе рекламодателей ...Закрыт6 лет назад
Нужно сделать англоязычную версию сайта для сайта http://bit.ly/2ZPo641Закрыт6 лет назад
Добрый день! Есть тема сайта (прилагаю), нужно сделать доработки: 1. На мобильном не работает прокрутка к сообщениям, когда я выбираю один из диалогов. 2. При просмотре диалога он не помечается ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Всем привет, вот ссылка на сайт https://prosrochka22.ru. Нужно сделать выбор города, чтобы определялся по ip либо выбор вручную. Вывести справа от логотипа. Никакой информации менять на сайте не нужно, номер 8 800... для всех городов.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет. Нужно сделать аналог kuzhukeev.ru/dodo/ Методи АПИ можно посмотреть посмотреть на dodovelsk.ru Нужно чтобы список пиццерий обновлялся автоматически по крону, новые добавлялись сами на карту. Карты лучше Яндекс, а не Google.Закрыт6 лет назад
На основе референсных сайтов необходимо придумать простой, современный дизайн интернет-магазина и реализовать его на платформе Tilda. Примерная структура сайта: Главная О нас? Каталог Категория 1 ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад