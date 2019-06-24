Интеграция OpenSource CMS в SPA Vue.js готовый front-end

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо подключить систему управления контентом, скрытую от фронтенда, 

Должно быть OpenSource решение, обновляться. 

Желательно, чтоб контент можно было править прям из браузера, авторизовавшись под специальным логином контент-менеджера. 

Все изменения должны работать с контентом напрямую (JSON, API). 

Наш Single Page Application фронтенд построен на Vue.js, Nuxt.js, Vuex 

Vue.js
6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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