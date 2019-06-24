Выбор города на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок130 просмотров

Всем привет, вот ссылка на сайт https://prosrochka22.ru. Нужно сделать выбор города, чтобы определялся по ip либо выбор вручную. Вывести справа от логотипа. Никакой информации менять на сайте не нужно, номер 8 800... для всех городов.

6 лет назад
ooomaxpro
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров