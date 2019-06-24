Модификация правил обмена для 1С

Необходимо модифицировать правила обмена между управлением торговлей 11.4.8.63 и розница 2.2.16.26

В данный момент в правилах не возможно из ут в розницу выгрузить документ" заказы клиента". необходимо модифицировать правила таким образом, чтобы можно было выгружать заказы клиента из управление торговлей в розницу и после каких либо действий с заказом он(заказ) могу выгружаться обратно в управление торговлей