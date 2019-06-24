Скрипт исходящего обзвона, Auto dial-out

Необходимо разработать (или предложить существующее решение) для совершения исходящих звонков с проигрыванием звукового ролика и фиксацией нажатий абонентом на кнопки.

Из возможностей:

- подключение сторонней ip-телефонии + настройка скорости обзвона, количества потоков и т.д. и т.п.

- заливка базы номеров + ролика (mp3 или аналог)

- распознавание нажатий (в перспективе - ответов, с использованием yandex speechkit / etc)

- Вывод результатов (в том числе экспорт в XLS/CSV.

- веб-интерфейс (чтоб это все хозяйство заливалось на хостинг и было доступно не только с рабочего компа).

Возможно, что-то еще упустил.

PS. Если у вас уже есть готовое решение - прекрасно, рассмотрю подобные варианты с приоритетом.