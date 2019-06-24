Необходимо внести следующие правки: 1). Сейчас таймеры работают не корректно, отсчет времени происходит неравномерно и нестабильно. Каждый раз проблема проявляется по разному 2). Игра Джекпот. Сейчас, когда игроки сделали ставки и запустился таймер обратного ...
Скрипт исходящего обзвона, Auto dial-out
Необходимо разработать (или предложить существующее решение) для совершения исходящих звонков с проигрыванием звукового ролика и фиксацией нажатий абонентом на кнопки.
Из возможностей:
- подключение сторонней ip-телефонии + настройка скорости обзвона, количества потоков и т.д. и т.п.
- заливка базы номеров + ролика (mp3 или аналог)
- распознавание нажатий (в перспективе - ответов, с использованием yandex speechkit / etc)
- Вывод результатов (в том числе экспорт в XLS/CSV.
- веб-интерфейс (чтоб это все хозяйство заливалось на хостинг и было доступно не только с рабочего компа).
Возможно, что-то еще упустил.
PS. Если у вас уже есть готовое решение - прекрасно, рассмотрю подобные варианты с приоритетом.
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