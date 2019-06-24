Нужно один раз сделать парсинг http://hozcentr.com/ и загрузить его на мой сайт 1с-Битрикс
Требуется доработка скрипта на DLE
Требуется доработать сайт на движке DLE 10.1
Требуется поправить пару недочётов, а так же доработать функционал скрипта по пунктам из тех задания
Выбранный исполнитель
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