Требуется доработка скрипта на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок205 просмотров

Требуется доработать сайт на движке DLE 10.1 

Требуется поправить пару недочётов, а так же доработать функционал скрипта по пунктам из тех задания

DLE
6 лет назад
koshelevryslan
Руслан 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
6 лет назад
$37
3 дня
"В очередной раз понимаю, не нужно экономить на специалистах! " Здесь я солидарен. За копейки захотелось получить просто полностью готовый сайт, хотя речь шла о малых доработках. "Доплачивал сверх бюджета за его труды, но увы..." - прямая ложь. Мой ответ на выпады заказчика. Отзыв - полная чушь. Да, копейки Заказчик оплатил. Постоянно лез в код, сносил куски работы. 7 несчастных пунктов по правке стилей вылились в 5 дней написания нескольких модулей, корректировку существующих уже, исправлений багов, что никак не ожидалось. Угрозы с первого же дня работы. К тому же заказчик откровенно писал, что его аккаунт является рабочим дублем другого, "звёздного" аккаунта. Видимо, деньги по заказу он съел сам, а меня решил просто нагреть. Ну, естественно, всё время говорил о возврате оплаты. Причём тянул с прямым требованием до конца, пока я продолжал работы. Связь - никакая. Выход в сеть по вечерам, в постоянном раздражении. Вопросы по делу просто игнорирует. Думаю, "работать" своим новым аккаунтом он не будет больше. Кстати, в Безопасную Сделку заказчик не пошёл, сам предложил прямую оплату.

Заявки фрилансеров

oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
6 лет назад