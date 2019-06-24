Требуется доработка скрипта на DLE

"В очередной раз понимаю, не нужно экономить на специалистах! " Здесь я солидарен. За копейки захотелось получить просто полностью готовый сайт, хотя речь шла о малых доработках. "Доплачивал сверх бюджета за его труды, но увы..." - прямая ложь. Мой ответ на выпады заказчика. Отзыв - полная чушь. Да, копейки Заказчик оплатил. Постоянно лез в код, сносил куски работы. 7 несчастных пунктов по правке стилей вылились в 5 дней написания нескольких модулей, корректировку существующих уже, исправлений багов, что никак не ожидалось. Угрозы с первого же дня работы. К тому же заказчик откровенно писал, что его аккаунт является рабочим дублем другого, "звёздного" аккаунта. Видимо, деньги по заказу он съел сам, а меня решил просто нагреть. Ну, естественно, всё время говорил о возврате оплаты. Причём тянул с прямым требованием до конца, пока я продолжал работы. Связь - никакая. Выход в сеть по вечерам, в постоянном раздражении. Вопросы по делу просто игнорирует. Думаю, "работать" своим новым аккаунтом он не будет больше. Кстати, в Безопасную Сделку заказчик не пошёл, сам предложил прямую оплату.