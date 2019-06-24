Программист PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок283 просмотра

Необходимы доработки по сайту. 

Хорошие Знание php, mySQL, javascript, bitbucket 

Умение самостоятельно нарисовать и сверстать страницу. 

Движок самописный.

готовность быстро разобрался в написанном коде 

Тз в трелло 

100$ это за одно задание оно состоит из 2 частей. 

JavaScriptMySQLPHP
6 лет назад
perepelkindv_del
Денис 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров