Внести правки на сайт OpenCart 2.3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки345 просмотров

Необходимо выполнить следующее: 

1. Устранить моргание списка категорий при перезагрузке страниц. 

2. Привязать верстку к поиску и настроить поиск. 

3. Привязать к всплывающей корзине готовую верстку. 

4. Привязать верстку пагинации на страницы категорий. 

5. Настроить возможность задавать товарам порядок сортировки в отдельно взятых категориях. 

Сайт www.sesderma.shop 

Бюджет и сроки готов обсуждать. 

Скрины верстки во вложении.

Opencart
6 лет назад
samoilovpetr
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров