Верстка HTML письма

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок188 просмотров

Требуется сверстать письмо в виде html билета.

Пример в подписи.

Опыт верстки писем обязателен.

Можно все установить картинкой кроме правой части с номером билета, ценой и т.д. 

под номером билета где две полоски нужно вписывать имя клиента

пример прикреплен.

предлагайте цену.

HTML
6 лет назад
Blagushka
Андрей 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

DeadGothic
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Письмо сверстано. Все ок, без нареканий. Спасибо.
Спасибо Андрею.Четкое ТЗ,приятное общение,оплата без промедления. С такими заказчиками приятно работать.

Заявки фрилансеров

DeadGothic
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад