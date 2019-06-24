Opencart 1.5 Доработка калькуляторов на сайте

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Закрыт4 заявки148 просмотров

У нас на сайте есть калькуляторы в таком формате – http://prntscr.com/o5usvj 

Необходимо сделать ещё несколько по такому же формату, но с другой логикой просчёта.  

Предыдущий разработчик сделал процентов 70 и пропал. Нужно доделать.  

Подробнее всё расскажу в личной беседе.  

Если у вас есть опыт работы с программированием на Opencart 1.5, пишите.  

Opencart
6 лет назад
lazarserg
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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