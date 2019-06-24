При нажатии на кнопку открывается / закрывается форма обратной связи + также настроить отправку формы Оплата яндекс деньги по факту. Сделать надо сейчас.
Opencart 1.5 Доработка калькуляторов на сайте
У нас на сайте есть калькуляторы в таком формате – http://prntscr.com/o5usvj
Необходимо сделать ещё несколько по такому же формату, но с другой логикой просчёта.
Предыдущий разработчик сделал процентов 70 и пропал. Нужно доделать.
Подробнее всё расскажу в личной беседе.
Если у вас есть опыт работы с программированием на Opencart 1.5, пишите.
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