Виджет для amoCRM Виджет «Время клиента». Пример и описание виджета: https://gnzs.ru/widgets/vremya-klienta. Полное ТЗ в файле. Пишите ваши предложения по стоимость после изучения ТЗ.
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- $70amoCRMВеб-программированиенет заявокОткрыт18 дней назад
- $100
Нужно разработать бота или скрипт для AmoCRM по распределению ответственного в воронке на этапе "ответственный назначен", чтобы по порядку выставлялись ответственныеamoCRMПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 дней назад
1. Настроить передачу событий через API из amoCRM в коллектор данных по инструкции по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1SDRGHaVLClk79bx9rDWDQipIaE5FBTEfsRex7oFo7HU/edit 2. Добавить картинку, слово-гиперссылку и скорректировать внешний вид двух элементов на сайте Tilda по макету (макет во ...Закрыт2 месяца назад
- $162
Написать скрипт выгрузки данных с полей сделок из amoCRM в GoogleSheets. Чтобы синхронизировался по триггеру.amoCRMВеб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
Приветствую В амо срм нужно будет настроить так, чтобы в ней была база объектов, с их поиском , сортировкой по различным параметрам. (Метро , площадь, улица и т.д.) Настроить поля ...amoCRMЗакрыт2 месяца назад
Добрый день! Меня зовут Данила, я из Красноярска. Необходимо продолжить разработку сайта страница за страницей. Для начала СРОЧНО нужно взять в работу разработку 3х страниц с кейсами-презентациями. Тематика сайта: автоматизация продаж и маркетинга ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Нужно написать код, который автоматически через Wazzup Авито будет отправлять завершающее сообщение по прошествии 48 часов с момента последнего сообщения в чате (исходящего или входящего)amoCRMЗакрыт3 месяца назад
Нужно создать отчет из амо на двух страницах: - С возможностью видеть весь отдел и каждого отдельного менеджера - С возможностью видеть любой период (У нас 2 воронки, в одной необработанные лиды, в другой обработанные ...amoCRMЗакрыт3 месяца назад
ТЗ на создание сайта для онлайн-курса по нейросетям [list=1][*]Нужно создать сайт-лендинг для онлайн курса[*]Дедлайн на создание сайта: 7 дней[*]Сайт должен быть сделан на платформе Tilda[*]У сайта должно быть две версии: мобильная и декстопная, в обеих версиях ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $350
Есть проект, система для управления заявками. Это кастомный планировщик для менеджеров, которые раскидывают заявки для исполнителей по дням недели. Задача будет заключаться в следующем: провести аудит AmoCRM системы ...amoCRMСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Необходимо в amoCRM прописать/настроить всплывающее окно-предупреждение при смене этапа карточки в воронке. Чтобы при переносе карточки всплывало окно с подтверждением да-нет переносить ли карточку на следующий этап или нет.amoCRMСистемное администрированиенет заявокЗакрыт7 месяцев назад
Добрый день. Необходимо сверстать 3 квизлендинга. Дизайн доступен [url=https://www.figma.com/file/s6yhRHy2EsSHQYtPuJDMTk/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%8B--%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%8B%2C-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B?t=M1fjqsoevlFfdRlV-1]по ссылке[/url] Нужна десктопная и мобильная версия. Также нужна отправка заявок на почту и интеграция с Амосрм по API, номер телефона должен приходить в контакты, а все ответы ...amoCRMHTML-верстка1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
Предполагаемый список работ: 1) Настройка сервера (установка и настройка всех необходимых пакетов, расширений, модулей и тд на сервере для дальнейшей работы) 2) Архитектура проекта: каркас проекта на сервере (платформа, контролеры, роуты, события, ...amoCRMЗакрыт8 месяцев назад
Нужна интеграция Google Диска и amoCRM / kommo посредством OAuth 2.0. Есть документация по интеграции. Нужен исполнитель с Украины.amoCRMПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
Нужна выгрузка воронки АМОcrm по api в таблицу laravel. Проект лежит на гитхабе. Разворачивается локально на докере. Миграции созданы. Проект доступен на тестовом веб сервере.LaravelamoCRMЗакрыт8 месяцев назад
Исходные данные: [list][*]Есть работающий сайт на wordpress [*]Один из основных функционалов – отображение пользователям объектов недвижимости (квартиры и др.) из базы сайта. [list][*]С возможностью предварительной фильтрации по некоторым параметрам (этажность, площадь и др.).[*]А также отображение объектов на карте ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
[table]Задачасайт на конструкторе megagroup.ru. нужно сделать интеграцию. Все формы Создать контакт и сделку Проверить контакт на дубли по телефону , если контакт есть, то прицепить существующий[/table]amoCRMЗакрыт9 месяцев назад
- $700
Нам нужно создать сайт под ключ для компании. Необходимо сделать с нуля: разработка, дизайн и верстка. - Особое внимание стоит уделить мобильной версии (mobile first). - Предложения по движку рассмотрю, нет привязки к чему-то, главное, не ...Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
- $50
Нужно написать пару интеграций/функций для катания ордеров между двумя API: shipday & amocrm. работы на денек, тем более все заготовки и полуготовые функции есть - если что подскажу где взять и тд NodeJS, express js - напишите ...JavascriptamoCRMNode.jsПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Нужно без потерь мигрировать информацию из AmoCrm в Битрикс24amoCRMЗакрыт9 месяцев назад