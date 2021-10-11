Эксперт AmoCRM, Помогу с настройкой ПК, подключу доп оборудование. Эксперт копирайтер / рерайтер
Эксперт продукта AmoCRM
- Проконсультирую;
- Окажу помощь в настройке;
- Помогу с внедрением;
- Помогу найти нестандартные решения для оптимизации вашего бизнеса - знаю большое количество фирм интеграторов с которыми давно работаю.
- Проконсультирую;
- Проведу диагностику вашего ПК;
- Окажу помощь в настройке программного обеспечения;
- Проведу настройку доп оборудования - роутеры, телевизоры;
- Подключу к интернету.
1. Обладаю быстрой печатью;
2. Автор собственных рассказов, кину ссылку при личном общении;
3. Опыт работы рерайтером;
4. Помогу составить нужный вам текст.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!