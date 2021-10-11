ckstiks

Иван ckstiks

 
35 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Эксперт AmoCRM, Помогу с настройкой ПК, подключу доп оборудование. Эксперт копирайтер / рерайтер

Эксперт продукта AmoCRM

  • Проконсультирую;
  • Окажу помощь в настройке;
  • Помогу с внедрением;
  • Помогу найти нестандартные решения для оптимизации вашего бизнеса - знаю большое количество фирм интеграторов с которыми давно работаю.
Настройка ПО.

  • Проконсультирую;
  • Проведу диагностику вашего ПК;
  • Окажу помощь в настройке программного обеспечения;
  • Проведу настройку доп оборудования - роутеры, телевизоры;
  • Подключу к интернету.
Копирайтер/рерайтер

1. Обладаю быстрой печатью;

2. Автор собственных рассказов, кину ссылку при личном общении;

3. Опыт работы рерайтером;

4. Помогу составить нужный вам текст.

amoCRM
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
vipflat
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
2 года назад
Техническая поддержка amoCRM
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