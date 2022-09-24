Необходимо натянуть верстку на систему управления OpenCart. Ожидается адаптация дизайна и функционала под требования платформы. Подробности по выполнению задачи будут обсуждены в процессе работы.
Ищем Middle Backend or Fullstack Wordpress
- Опыт от 4 лет.
-Стэк PHP / HTML / CSS / JS
- Обязательный, пунуктальный, попадания в дедлайны.
Краткое описание задачи:
Натянуть вёрстку и стили для двух кабинетов - ролей. Сделать каталог а карточку товара, интеграрировать все поля и графики в удобный редактор с целью наполнения сайта контентом. Автомотические сжатие загружаемых фото объекта.
Регистрацию пользователя может быть сделана через Wp forms или Woocommerce, настройка кабинета с натяжкой стилей.
Стандартные разделы:
-1 Мой кабинет главная
-2 Купленные продукты
-3 Купленные проекты
-4 Сообщения (Плагин https://wordpress.org/plugins/front-end-pm/)
-5 Избранное (Стандарт)
-6 Баланс (Плагин + Кастомизация чекер крипто платежей)
-7 Настройка профиля
Интегрировать стили и настроить плагин партнёрской программы обязательная интеграция со всеми формами на сайте и карточками товаров то есть Woocommerce.
Настройка парсинга новостей с постингом на базе плагина, без каких либо доработок.
Api интеграция с любым сервисом где сравнивает стоймость одного USDT к 6 фиатным валютам.
Интеграция с Amocrm
Интеграция вёрстки и настройка шаблонов рассылки писем, например на базе WP Forms. Автоматические письма все кроме пункта Уведомления акции в данной ситуации на базе шаблона граф редактором меняется контент. Так же стоит учитывать что проект мультиязычный, исходя из выбранных языковых настроек пользователям при регистрации в базе делаем отметку с целью правильной языковой рассылки писем юзерам.
-1 Регистрация
-2 Уведомление акции
-3 Забыли пароль
-4 Добавлен новый проект
-5 Забыли пароль
Обязательно перед заявкой изучите документацию плагинов ниже, так же предложите свои варианты для реализации задач.
Чат в кабинет https://wordpress.org/plugins/front-end-pm/
Парсер https://octolooks.com/wordpress-auto-post-and-crawler-plugin-scrapes/
Формы и письма https://wpforms.com/
Crm https://www.amocrm.com/integrations/wordpress/
Партнёрская сеть кабинет https://affiliatewp.com/
Кабинет покупателя и каталог https://woocommerce.com/
Платежи в крипте https://cryptocloud.plus/
Платежи карта + крипта https://github.com/payeer/Wordpress-Woocommerce/blob/master/payeer_en/wc-payeer.php
С вас предложения по остальным плагинам.
Более подробно всё покажем при и расскажем при видео связи.
Заявки фрилансеров
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