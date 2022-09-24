- Опыт от 4 лет.

-Стэк PHP / HTML / CSS / JS

- Обязательный, пунуктальный, попадания в дедлайны.

Краткое описание задачи:

Натянуть вёрстку и стили для двух кабинетов - ролей. Сделать каталог а карточку товара, интеграрировать все поля и графики в удобный редактор с целью наполнения сайта контентом. Автомотические сжатие загружаемых фото объекта.

Регистрацию пользователя может быть сделана через Wp forms или Woocommerce, настройка кабинета с натяжкой стилей.

Стандартные разделы:

-1 Мой кабинет главная

-2 Купленные продукты

-3 Купленные проекты

-4 Сообщения (Плагин https://wordpress.org/plugins/front-end-pm/)

-5 Избранное (Стандарт)

-6 Баланс (Плагин + Кастомизация чекер крипто платежей)

-7 Настройка профиля

Интегрировать стили и настроить плагин партнёрской программы обязательная интеграция со всеми формами на сайте и карточками товаров то есть Woocommerce.

Настройка парсинга новостей с постингом на базе плагина, без каких либо доработок.

Api интеграция с любым сервисом где сравнивает стоймость одного USDT к 6 фиатным валютам.

Интеграция с Amocrm

Интеграция вёрстки и настройка шаблонов рассылки писем, например на базе WP Forms. Автоматические письма все кроме пункта Уведомления акции в данной ситуации на базе шаблона граф редактором меняется контент. Так же стоит учитывать что проект мультиязычный, исходя из выбранных языковых настроек пользователям при регистрации в базе делаем отметку с целью правильной языковой рассылки писем юзерам.

-1 Регистрация

-2 Уведомление акции

-3 Забыли пароль

-4 Добавлен новый проект

-5 Забыли пароль

Обязательно перед заявкой изучите документацию плагинов ниже, так же предложите свои варианты для реализации задач.

Чат в кабинет https://wordpress.org/plugins/front-end-pm/

Парсер https://octolooks.com/wordpress-auto-post-and-crawler-plugin-scrapes/

Формы и письма https://wpforms.com/

Crm https://www.amocrm.com/integrations/wordpress/

Партнёрская сеть кабинет https://affiliatewp.com/

Кабинет покупателя и каталог https://woocommerce.com/

Платежи в крипте https://cryptocloud.plus/

Платежи карта + крипта https://github.com/payeer/Wordpress-Woocommerce/blob/master/payeer_en/wc-payeer.php

https://payeer.com/ru/

С вас предложения по остальным плагинам.

Более подробно всё покажем при и расскажем при видео связи.