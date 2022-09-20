Оптимизировать сайт WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок314 просмотров

Сайт на Вордпрессе (вукоммерс). Стандартные попытки оптимизации посредством кэширования и других простых инструментов не дают результата. Нужна оптимизация с глубокой доработкой.

WordPress
3 года назад
akopianartur95
Артур Акопян 
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