akopianartur95

Артур Акопян akopianartur95

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
21 день назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$573
выплачено фрилансерам
22%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$250
10 баллов
год назад
Оптимізація реклами інтернет-магазину
Настройка рекламных кампанийОптимизация контента
Дякую за відгук! Завжди раді співробітництву :)
Співпрацюємо вже не вперше. Якісна робота, після оптимізації кампанії дають кращі результати. Рекомендую, професіонали своєї справи!
Ответный отзыв
lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
187 отзывов(-1)
$41
10 баллов
3 года назад
Оптимизировать сайт 30lenses.com
Все хорошо, приятное общение, понятное задание, однозначно рекомендую!
Отличный специалист, сделал быстро и качественно. Долго и нудно не могли мне оптимизировать сайт, пока не взялся за это Алексей.
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PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$150
10 баллов
3 года назад
Adwords Товарная компания с переводом в смарт (до 15 товаров)
Google Ads
Артур, спасибо за сотрудничество и интересный, масштабируемый проект! Заказчика рекомендую: оплата в срок, всегда на связи, готов тестировать подходы и проводить эксперименты для достижения результатов, приятно работать.
Работа выполнена на 200%. Работаем около полугода, качество работы просто ТОП. Рекомендую всем, но сомневаюсь что еще на кого-то хватит времени, планируем загружать агентство новыми проектами. По результатам - оборот с 300 000 в месяц поднялся до 1 230 000 грн.
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KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
$82
10 баллов
3 года назад
Подправить дизайн на сайте WP по дизайну из Фигмы
FigmaWordPress
Була рада попрацювати з вами. Комунікація та оплата миттєва)
Гарний спеціаліст, робить швидко та якісно.
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kuzmit4
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
3 года назад
Настроить безопасность на сайте wordpress
WordPress
Все окей, рекомендую!
рекоммендую
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