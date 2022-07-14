akopianartur95

Виявлено проблему в WooCommerce: при додаванні двох схожих товарів в корзину, один з них зникає під час оформлення замовлення. Для перевірки виконайте наступні кроки: додайте лінзу, розчин Avizor Unica 60 мл та 100 мл, а потім перемкніть мовну версію сайту. Потрібна допомога в усуненні цієї помилки.
- Веб-программирование6 заявокОткрыт23 дня назад
- $10
Необхідно розібратись у проблемі з плагіном перекладу в інтернет-магазині на платформі WooCommerce. Можливо, закінчилась ліцензія, що потребує термінового вирішення.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $250
Необхідно провести аналіз акаунту контекстної реклами та оптимізувати кампанії для збільшення кількості продажів. Важливо досягти результатів без підвищення ціни за конверсію.Контекстная реклама1 исполнительЗавершенгод назад
Необходимо провести диагностику сайта на платформе WooCommerce, выявить причины, почему он не открывается, медленно загружает добавление в корзину и некорректно отображает наличие товара. Требуется анализ и рекомендации по устранению выявленных проблем.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Потрібно реалізувати спосіб доставки укрпоштою на три сайти WooCommerce. При активації плагіну з'являються поля для заповнення, які потрібно налаштувати в стилістиці сайтів. Важливо забезпечити узгодженість дизайну та функціональності.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется восстановить плагин WPML, который не работает после автообновления или установки неоригинальной версии. Необходимо обеспечить стабильную работу переводов на сайте и устранить причины сбоев для предотвращения подобных проблем в будущем.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется составить техническое задание для копирайтера на написание SEO-текстов для сайта оптики. Основное внимание уделить информативности и оптимизации для поисковых систем.Копирайтинг5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо перевести способы оплаты на украинский язык в системе Wordpress. Укажите местоположение для перевода и выполните перевод. Задача включает в себя работу с интерфейсом и системами управления контентом (CMS).Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо выполнить несколько мелких правок на сайте на WordPress. Исправления включают настройку способов оплаты, изменение расположения иконок, удаление сортировки по оценке, корректировку элементов оформления заказа и оптимизацию загрузки сайта для улучшения пользовательского опыта.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $41
Требуется оптимизация сайта 30lenses.com с целью достижения зеленой зоны по Google Page Speed. Необходимо исправить все красные показатели загрузки, при этом сохранить существующий функционал и визуальные параметры сайта. Важна техническая корректность работы после внесения изменений.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется оптимизация сайта на WordPress с использованием WooCommerce. Стандартные методы кэширования неэффективны. Необходима глубокая доработка для улучшения производительности и скорости загрузки сайта.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется настроить e-mail маркетинг под ключ для трех сайтов. Задача включает в себя маркетинговый анализ, разработку содержания писем и технические работы с дизайном. Рассматриваются только стадии обработки заказа, без рекламных рассылок.Маркетинговый анализнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать Adwords товарную компанию с переводом в смарт для до 15 товаров. Основное внимание уделяется оптимизации контекстной рекламы и эффективному продвижению товаров. Необходимо проработать все детали для успешного запуска кампании.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется доработка интернет-магазина одежды на платформе WooCommerce. Необходимо изменить главную страницу и внести коррективы в некоторые моменты. Шаблон был куплен на ThemeForest.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо провести полное тестирование интернет-магазина на платформе WordPress перед его запуском. Включает подготовку технического задания для программиста и дизайнера, а также проверку исправлений после тестирования. Сайт содержит десяток товаров.Тестирование сайтов7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо внести правки в дизайн сайта на WordPress по макету из Фигмы. Проект срочный, требуется детальная HTML-верстка. Убедитесь в точном соответствии внесенных изменений представленным дизайнером элементам.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется найти и устранить проблему, из-за которой доход из WooCommerce не передается в Google Analytics. Необходимо провести анализ и исправление ошибок для корректной передачи данных.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
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Требуется внутренняя SEO оптимизация для нового проекта 30lenses.com. Интересует цена на внутреннюю оптимизацию и предложения для внешней оптимизации в дальнейшем. Проект в процессе доработки функциональности.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка кастомного плагина для WooCommerce, позволяющего добавлять и редактировать атрибуты товаров. Необходимо обеспечить возможность добавления новых атрибутов, редактирования количества товаров по каждому атрибуту в корзине и улучшения функционала настроек плагина. Пример работы плагина доступен на сайте.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад