akopianartur95

Виявлено проблему в WooCommerce: при додаванні двох схожих товарів в корзину, один з них зникає під час оформлення замовлення. Для перевірки виконайте наступні кроки: додайте лінзу, розчин Avizor Unica 60 мл та 100 мл, а потім перемкніть мовну версію сайту. Потрібна допомога в усуненні цієї помилки.