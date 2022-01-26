Доработать кастомный плагин для woocommerce

Добрый день! На сайте [url=https://kazanovasuper.com/]https://kazanovasuper.com/[/url] на prestashop настроен скрипт автоматической загрузки товаров из прайса с ценами по указанным ссылкам: [url=http://softland24.com.ua/export/full_products_retail.yml]http://softland24.com.ua/export/full_products_retail.yml[/url] [url=http://softland24.com.ua/export/full_products_retail.csv]http://softland24.com.ua/export/products_retail.yml[/url] На сегодня изменили поставщика. Примеры новых файлов: http://blissclub.com.ua/user/downloadyml?hash=aac6a1f4dafc6bc58d49a83630efcb64&filename=full_products_retail.yml http://blissclub.com.ua/user/downloadyml?hash=aac6a1f4dafc6bc58d49a83630efcb64&filename=products_retail.yml Нужно удалить все товары с сайта и заново загрузить от нового поставщика. Сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
имеется плагин, позволяющий заказать на карточке товара сразу два товара с разными атрибутами, но к сожалению плагин в корзину добавляет не отдельно два товара с разными атрибутами, а один товар с двумя атрибутами.
Нужно сделать возможным:
1. Добавлять новые атрибуты к товару (например цвет, диаметр и т. д.)
2. Сделать возможным редактирование в корзине количества товара отдельно по каждому атрибуту
3. В настройках плагина добавить немного функционала (удалить/добавить атрибут, менять местами атрибуты для правильной сортировки).
Работу плагина можно посмотреть по ссылке: https://shvydkalinza.com/product/biofinity/
Выберите разные диоптрии на каждый глаз и увидите отсутствие возможности отредактировать далее выбранное вами количество линз по каждому из атрибутов.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно разработать интернет магазин на Shopify или WooCommerce, не понятно что будет лучше...Для проекта не потребуется кастомной темы или создания дизайна. Будем использовать готовый бесплатный шаблон. [b]Требования к разработчику[/b] [list] [*]Опыт работы с Shopify ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $25
ModX прикрутить Сбербанк оплату. Сейчас работает от Тиньков, надо заметить на Сбербанка оплату https://securepayments.sberbank.ru/wiki/doku.php/integration:quickstart:start https://securepayments.sberbank.ru/wiki/doku.php/integration:cms:modx:startИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужна доработка рабочего сайта на Битрикс для предоставления REST API отдельному фронтенду: данные товаров, категорий, отправка-получение корзины, информация от служб доставки и оплата должны работать через REST API. Также потребуется добавление\настройка дополнительных полей товаров и прочие ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищу опытного и свободного сейчас разработчика по WooCommerce что бы доделать магазин asap.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен2 года назад
Доброго времени суток. Есть интернет магазин на фреймворке Laravel 8.0. Нужно на него установить API Conversions. Возможность получать информацию о: - покупка - корзина с добавленным - просмотр веб-сайтов - подписки по электронной почте - выписка - клиенты - рекламаЗакрыт2 года назад
Есть интернет-магазин на wordpress. Необходимо сделать интеграцию с поставщиком ASWO для поиска по их каталогу Есть подробная документация от самого поставщика [url=https://shop.euras.com/admin/Dok/eed-doku-eng.php]https://shop.euras.com/admin/Dok/eed-doku-eng.php[/url] И есть готовая интеграция для opencart. Ее можно использовать как основуЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, необходимо выполнить задание, описанное ниже, если справитесь хорошо, обратимся ещё и ещё! Нам нужны хорошие фрилансеры - исполнители! Работы много! Описание: у сервиса доставки суши и роллов есть онлайн магазин в Вконтакте. Раньше с ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! В интернет-магазине на Opencart 2.3 добавляются товары через CSV, но есть 2 отдельные вкладки с сертификатами и документацией, которые не загружаются через модуль импорта CSV. Товары заполняются через модуль CSV Pro Import/Export, но там ...Закрыт2 года назад