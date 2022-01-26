Доработать кастомный плагин для woocommerce

Добрый день,

имеется плагин, позволяющий заказать на карточке товара сразу два товара с разными атрибутами, но к сожалению плагин в корзину добавляет не отдельно два товара с разными атрибутами, а один товар с двумя атрибутами.

Нужно сделать возможным:

1. Добавлять новые атрибуты к товару (например цвет, диаметр и т. д.)

2. Сделать возможным редактирование в корзине количества товара отдельно по каждому атрибуту

3. В настройках плагина добавить немного функционала (удалить/добавить атрибут, менять местами атрибуты для правильной сортировки).

Работу плагина можно посмотреть по ссылке: https://shvydkalinza.com/product/biofinity/

Выберите разные диоптрии на каждый глаз и увидите отсутствие возможности отредактировать далее выбранное вами количество линз по каждому из атрибутов.