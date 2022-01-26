Разработка онлайн магазина на Shopify или WooCommerce

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки716 просмотров
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Нужно разработать интернет магазин на Shopify или WooCommerce, не понятно что будет лучше...Для проекта не потребуется кастомной темы или создания дизайна. Будем использовать готовый бесплатный шаблон.

Требования к разработчику

  • Опыт работы с Shopify или WooCommerce
  • Вы сможете перенести базу данных из другого интернет магазина
  • Портфолио
  • Желательно чтобы у вас были отзывы на этой платформе или на какой нибудь другой.
  • Только качественная работа
  • Совесть
Оправляйте заявку если вы реально уверены в своих силах..я не хочу потом терять время на исправления чужих ошибок, также сколько будет два плюс один.

!!!После этого проекта будет еще один, но уже с кастомным дизайном.

Всю информацию предоставлю выбранному исполнителю, спасибо большое за ваше внимание :)

WooCommerce
2 года назад
polonskypolonsky
Саша 
28 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
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