Разработка онлайн магазина на Shopify или WooCommerce

ModX прикрутить Сбербанк оплату. Сейчас работает от Тиньков, надо заметить на Сбербанка оплату https://securepayments.sberbank.ru/wiki/doku.php/integration:quickstart:start https://securepayments.sberbank.ru/wiki/doku.php/integration:cms:modx:start
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать интернет магазин на Shopify или WooCommerce, не понятно что будет лучше...Для проекта не потребуется кастомной темы или создания дизайна. Будем использовать готовый бесплатный шаблон.
Требования к разработчику
- Опыт работы с Shopify или WooCommerce
- Вы сможете перенести базу данных из другого интернет магазина
- Портфолио
- Желательно чтобы у вас были отзывы на этой платформе или на какой нибудь другой.
- Только качественная работа
- Совесть
!!!После этого проекта будет еще один, но уже с кастомным дизайном.
Всю информацию предоставлю выбранному исполнителю, спасибо большое за ваше внимание :)
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