Разработка онлайн магазина на Shopify или WooCommerce

Нужно разработать интернет магазин на Shopify или WooCommerce, не понятно что будет лучше...Для проекта не потребуется кастомной темы или создания дизайна. Будем использовать готовый бесплатный шаблон.

Требования к разработчику

Опыт работы с Shopify или WooCommerce

Вы сможете перенести базу данных из другого интернет магазина

Портфолио

Желательно чтобы у вас были отзывы на этой платформе или на какой нибудь другой.

Только качественная работа

Совесть

Оправляйте заявку если вы реально уверены в своих силах..я не хочу потом терять время на исправления чужих ошибок, также сколько будет два плюс один.

!!!После этого проекта будет еще один, но уже с кастомным дизайном.

Всю информацию предоставлю выбранному исполнителю, спасибо большое за ваше внимание :)