Разработка магазина на Битрикс через REST API

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки920 просмотров
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Нужна доработка рабочего сайта на Битрикс для предоставления REST API отдельному фронтенду: данные товаров, категорий, отправка-получение корзины, информация от служб доставки и оплата должны работать через REST API.

Также потребуется добавление\настройка дополнительных полей товаров и прочие доработки по желанию клиента.

2 года назад
leonovec
27 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад