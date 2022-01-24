Исправить ошибку на сайте

Добрый день, нужно сделать два интернет-магазина на wordpress без сложного функционала Нужно: Категории (разные футболки / штаны и тд) Оплата товара Ну и разные стандартные вещи Категория: Одежда Мне для двух клиентов нужны сайты Дизайн создавать не нужно Можно использовать какой-нибудь шаблон Пишите если ...