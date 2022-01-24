Интернет-магазин на Wordpress (Не сложный)

Сервис курьерской доставки. Возможность заказчику не публиковать заказы вручную. Установив плагин, его заказ будет отправляться к нам автоматически. Есть скелет модуля, необходимо доработать модуль и подключить его к нашему api. Есть пример реализации задачи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужно сделать два интернет-магазина на wordpress без сложного функционала
Нужно:
Категории (разные футболки / штаны и тд)
Оплата товара
Ну и разные стандартные вещи
Категория: Одежда
Мне для двух клиентов нужны сайты
Дизайн создавать не нужно
Можно использовать какой-нибудь шаблон
Пишите если вы можете без проблем выполнить такую работу
По цене договоримся
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