Разработка Интернет-магазина

$1000
Интернет-магазиныЗавершен9 заявок1048 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка Интернет-магазина (возможно в виде landing page) украшений из янтаря на основе каталога PDF (прикреплен).

Главные задачи:

- CMS wordpress, модули можем купить

- мультиязычность (эстонский, английский, русский)

- оплата товара по visa, mastercard, по счету.

- стиль подобный goldtime .ee

- оптимизация SEO под google

- доставка

- поддержка при дальнейшей работе магазина

Оплата:

-50% после тестирования и полной доработки на вашем хостинге

-50% после размещения на нашем хостинге

Приветствуется, если вы работаете в компании с дизайнером.

Каталог https://disk.yandex.com/i/ONuQx00CsolZkw

2 года назад
petek568
Алексей 
26 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
15 часов назад
2 года назад
$1000
30 дней
UAH
ok
Все хорошо. Ждем апдейт