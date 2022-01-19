Создать категории для магазина на Opencart согласно СЯ

Ищу программиста для работ по сайту на хостинге OpenCart.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать подкатегории по СЯ, прописать им падежи и по 1-3 предложения.Подробное тз тут https://docs.google.com/document/d/1mxcGawfmP886SwyUTog63RlK6MPijHGPD5Pz4A7q5GM/edit?usp=sharing
По цене можно договориться о почасовой работе - согласовываем тестовое время - 2-3 часа и далее уже договариваемся по объёму.1. Важен опыт выполнения аналогичной работы (создание подкатегорий).2. Желателен опыт работы с Opencart.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины7 заявокЗакрыт2 года назад
Всем доброго дня! Купил шаблон, наполнить еще как-то смогу, но вот учиться дизайну некогда. Нужно шаблон Woocommerce подогнать по дизайну к старому сайту. Ни один в один конечно, ну что бы хотя бы постоянный клиент не шарахнулся ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт2 года назад
Необходим интернет магазин. Взять за основу имеющийся сайт. Жду предложенияИнтернет-магазины30 заявокЗакрыт2 года назад
Создать с нуля интернет-магазинИнтернет-магазины31 заявкаЗакрыт2 года назад
- $350
Необходим интернет -магазин на Shopify, пока на 8 товаров , но с возможностью расширения, для бренда мужской спортивной одежды(по примеру этого сайта нужно сделать, имею ввиду структуру , дизайн карточек и т.д. [url=https://thegivingmovement.com/]https://thegivingmovement.com/[/url]) сайт будет на ...Интернет-магазины18 заявокЗакрыт2 года назад
Система управления сайтом: opencart Тип сайта: интернет-магазин Необходимы хостинг+домен Размещение шаблона opencart на хостинг. Покупка домена. Подключение платежной системы к магазину. Без наполнения каталога.Интернет-магазины19 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. Имеется интернет магазин обуви. Требуется провести аудит по дизайну, и перерисовать некоторые моменты. (весь магазин переделывать заказчик не хочет). В заявке прощу указать ссылку на портфолио.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт2 года назад
- $70
ПОДБОР И ЗАКАЗ ХОСТИНГА 1. Виртуальный хостинг в США (цена до $10/мес) (Американский хостинг. Компания должна быть из США.)(Чтобы при оплате хостинга не было проблем типа: сфотографируйте паспорт, кредитку, себя, собаку, бабушку, счёт на комунальные услуги, ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт2 года назад