Создать сайт-магазин + подобрать хостинг для него

ПОДБОР И ЗАКАЗ ХОСТИНГА

1. Виртуальный хостинг в США (цена до $10/мес) (Американский хостинг. Компания должна быть из США.)(Чтобы при оплате хостинга не было проблем типа: сфотографируйте паспорт, кредитку, себя, собаку, бабушку, счёт на комунальные услуги, пройдите видеоверификацию и прочей ереси).

2. Чтобы был при заказе хостинга SSL сертификат сайта (при проверке был похож на этот https://www.leaderssl.ru/tools/ssl_checker?utf8=%E2%9C%93&cn=www.texasart.com&commit=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C). ДНС сервера должны быть в зоне COM и/или NET. Пример хостинга https://zomro.net/virtual.html, только этот хостинг не подходит, потому что в Серверах имён: ns1.zomro.net. ns2.zomro.ru. ns3.zomro.com. ns4.zomro.su есть серверы из RU и SU, в идеале должны быть серверы в зоне COM)

3. чтобы можно было подключить 3 емэйла в домене - @support @sales @admin)

4. Зарегистрировать аккаунт на хостинге на мою почту (почту и пароль я предоставлю) и оплатить за 1 мес. (Деньги за хостинг я переведу)

САЙТ

1. Сделать сайт-магазин на примере (https://teesashop.com/ https://domumbuy.shop/ https://www.empirediscount.net/) с категориями (5-10 штук) и товарами в этих категорях (200-300 товаров)

2. Все товары нужно будет спарсить (картинки+описание) с сайтов доноров (10-20 сайтов) (ссылки на каждый товар я дам)

3. Сделать страницы : About Us / Contact Us / Privacy Policy / Shipping (Shipping Policy / International Shipping Policy) / Return And Refund Policy / DISCLAIMER / Terms of Use / Cookies Policy / Payment / Faq (все эти страницы взять с каких-нибудь сайтов-магазинов, скопировать и уникализировать (например с 2-3 сайтов скопипастить и собрать в одну страницу))