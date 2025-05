Требуется разработать интернет-магазин с категориями и товарами, спарсить информацию с 10-20 сайтов. Подобрать хостинг в США с SSL сертификатом и возможностью создания 3 емейлов. Зарегистрировать аккаунт и оплатить хостинг на 1 месяц. Создать страницы: About Us, Contact Us, Privacy Policy и другие, с уникализацией контента.