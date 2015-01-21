Необходимо разработать парсер, который будет собирать данные с одного сервиса через расширение Google Chrome и с трех сайтов. Парсер должен извлекать около 18 переменных, выполнять простые операции с данными и выводить их в файл. Подробная информация будет предоставлена через видео. Необходим доступ к расширению и сайтам для изучения нюансов работы.