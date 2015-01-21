Требуется разработать параллельный парсер, который будет извлекать данные из 5 источников: 4 сайтов и гугл-расширения. Необходимо спарсить 26 переменных, произвести математические операции в таблице, а также обеспечить авторизацию и взаимодействие с сайтами. Логины и пароли будут предоставлены в текстовом файле.
- $165Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется программист для исправления парсера, написанного на Browser Automation Studio. Задача включает анализ кода и исправление обработки CSV-файлов. Предоставляется проект парсера и техническое задание для упрощения работы.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $25
Требуется программист для исправления парсера, написанного на Browser Automation Studio. Необходимо разобраться в коде, понять структуру парсинга и устранить ошибки, чтобы парсер снова заработал. Предоставляется проект и техническое задание для быстрой адаптации.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $70
Требуется разработать интернет-магазин с категориями и товарами, спарсить информацию с 10-20 сайтов. Подобрать хостинг в США с SSL сертификатом и возможностью создания 3 емейлов. Зарегистрировать аккаунт и оплатить хостинг на 1 месяц. Создать страницы: About Us, Contact Us, Privacy Policy и другие, с уникализацией контента.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт3 года назад
- $13
Необходимо выполнить правку шаблона ocStore-2.3.0.2.3: вырезать ссылки из футера и шапки, переименовать элементы, убрать ненужные ссылки в модуле оплаты и добавить кнопку в карточке товара для перехода на другой маркетплейс. Возможны также дополнительные незначительные доработки по аналогии.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт4 года назад
- $7
Требуется переводчик для аудиозвонка с техподдержкой Амазон. Длительность конференции составит от 5 до 20 минут. Необходима установка VoIP программы Zadarma и стабильный интернет для участия.Переводы3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $100
Необходимо разработать парсер, который будет собирать данные с одного сервиса через расширение Google Chrome и с трех сайтов. Парсер должен извлекать около 18 переменных, выполнять простые операции с данными и выводить их в файл. Подробная информация будет предоставлена через видео. Необходим доступ к расширению и сайтам для изучения нюансов работы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $100
Необходимо разработать парсер, который будет собирать данные с 1 API-сервиса и 3 сайтов. Парсер должен извлечь около 16 переменных, из которых 13 берутся через API, а 3 - с сайтов. Данные должны быть обработаны и удобно выведены в файл. Предоставляется доступ к API и видеоинструкция по сбору данных.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
- $10
Добрый день, уважаемый исполнитель) Необходимо написать парсер с работой через API инстаграма. Суть парсера такова: Есть квадрать с координатами: 0;0 10;0 10;10 0;10 необходимо в каждом запросе, менять координаты для ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад