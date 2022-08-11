Небольшая команда разработчиков ищет Middle PHP разработчика для участия в крупном проекте. Требуется опыт работы от 2 лет, знание PHP7+, Docker, MySQL и других технологий. Гибкий график, высокая оплата труда, возможность работы 30-40 часов в неделю. Ждем информацию о вашем опыте, технологиях и желаемой зарплате.
Парсер Амазон
Сделать параллельный парсер из 5 источников (4 сайтов и одного гугл-расширения). В гугл-расширении необходимо парсить переменные +
скачать таблицу и произвести в ней простые математические операции (вычитание,
сортировка). Парсер будет загружать ссылки для сбора данных из текстового
файла.
1. С первого источника спарсить 9 переменных. 1 переменную нужно преобразовать по шаблону.
2. Со второго источника спарсить 1 переменную, преобразовать её по шаблону, затем открывать сайт, исходя из этой переменной и
парсить с него 2 переменные. В зависимости от второй переменной, открыть на
этом же источнике по ссылкам от 0 до 3 страниц и спарсить из каждой из этих
страниц по 1 переменной по шаблону.
3. С третьего источника спарсить 2 переменных, открыть второй сайт, вставить эти переменные в 2 окна на сайте, нажать кнопку и
спарсить выдачу.
4. В четвёртом источнике открыть сайт, авторизоваться, вставить преобразованную ссылку из текстового файла, нажать
кнопку на сайте, спарсить выдачу.
5. В пятом источнике открыть сайт по ссылке из текстового файла, с расширения гугл-хром спарсить 15 переменных. Затем скачать csv или xlsx таблицу. Произвести в этой таблице простые математические операции (вычитание,
сортировка), спарсить 7 переменных.
Всего будет 26 переменных.
Логины, пароли, ссылки на сайты я предоставлю в текстовом файле на гугл-диске по запросу. Чтобы открыть вам доступ к гугл-диску мне нужна
ваша гугл-почта.
Также на гугл диске будет запись видео с экрана компьютера, детально рассказывающее и показывающее ТЗ.
Пожалуйста, скачайте ТЗ на парсер Амазон, в этом файле есть связь со мной.
Заявки фрилансеров
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