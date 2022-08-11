Сделать параллельный парсер из 5 источников (4 сайтов и одного гугл-расширения). В гугл-расширении необходимо парсить переменные +

скачать таблицу и произвести в ней простые математические операции (вычитание,

сортировка). Парсер будет загружать ссылки для сбора данных из текстового

файла.

1. С первого источника спарсить 9 переменных. 1 переменную нужно преобразовать по шаблону.

2. Со второго источника спарсить 1 переменную, преобразовать её по шаблону, затем открывать сайт, исходя из этой переменной и

парсить с него 2 переменные. В зависимости от второй переменной, открыть на

этом же источнике по ссылкам от 0 до 3 страниц и спарсить из каждой из этих

страниц по 1 переменной по шаблону.

3. С третьего источника спарсить 2 переменных, открыть второй сайт, вставить эти переменные в 2 окна на сайте, нажать кнопку и

спарсить выдачу.

4. В четвёртом источнике открыть сайт, авторизоваться, вставить преобразованную ссылку из текстового файла, нажать

кнопку на сайте, спарсить выдачу.

5. В пятом источнике открыть сайт по ссылке из текстового файла, с расширения гугл-хром спарсить 15 переменных. Затем скачать csv или xlsx таблицу. Произвести в этой таблице простые математические операции (вычитание,

сортировка), спарсить 7 переменных.

Всего будет 26 переменных.

Логины, пароли, ссылки на сайты я предоставлю в текстовом файле на гугл-диске по запросу. Чтобы открыть вам доступ к гугл-диску мне нужна

ваша гугл-почта.

Также на гугл диске будет запись видео с экрана компьютера, детально рассказывающее и показывающее ТЗ.

Пожалуйста, скачайте ТЗ на парсер Амазон, в этом файле есть связь со мной.